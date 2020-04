Coronavirus, superati i 3mila casi in Puglia. Preoccupa una residenza per anziani a Brindisi con 102 contagi

Superati i 3mila casi di Coronavirus in Puglia. Il tetto è stato superato, di poco, nell’ultimo bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione e scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Su 949 tamponi effettuati a Pasquetta – un giorno di festa insolito e triste per una terra abituata ad abbracciare i tanti turisti che, valigia in mano, raggiungevano il tacco dello Stivale approfittando delle festività – 76 sono risultati positivi al Covid19. I nuovi casi sono così divisi:

41 nella Provincia di Bari

0 nella Provincia di Foggia

5 nella Provincia Bat

4 nella Provincia di Taranto

21 nella Provincia di Brindisi

6 nella Provincia di Lecce

1 caso la cui provincia è in corso di attribuzione

(2 casi non attribuiti ieri sono stati attribuiti alla provincia di provenienza oggi)

Sette le vittime: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT e 1 nella provincia di Taranto. Un decesso anche in provincia di Lecce. Nella notte, è scomparso l’ingegnere Rocco Merico, dirigente della Provincia di Lecce ricoverato al Dea.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.065. Così divisi:

962 nella Provincia di Bari

301 nella Provincia di Bat

379 nella Provincia di Brindisi

737 nella Provincia di Foggia

424 nella Provincia di Lecce

225 nella Provincia di Taranto

24 attribuiti a residenti fuori regione

13 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 31.922 test. Sono 286 i pazienti guariti.

102 contagiati in una residenza per anziani a Brindisi

La preoccupazione, in Puglia, si chiama “case di riposo per anziani”. Dopo il focolaio scoppiato nella residenza socio-assistenziale di Soleto, ora i timori si concentrano in una struttura alle porte di Brindisi, dove la conta dei contagi – tra ospiti e personale sanitario – ha superato i cento positivi, quasi tutti asintomatici, ma manca all’appello il risultato di altri nove test. Solo per tre pazienti è stato necessario il ricovero al Perrino. La situazione è delicata, ma la Asl ha già messo a punto un «piano di emergenza» per affrontare l’eventuale necessità di trasferire in Ospedale più pazienti.

“Stiamo individuando i posti letto in Terapia Intensiva e subintensiva e le modalità di trasporto in ospedale. Nel piano rientra anche il ricorso ai posti letto di altre Asl e di strutture private indicate dalla Regione come ospedali Covid” ha dichiarato l direttore generale della Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone