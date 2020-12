Coronavirus: 1.659 contagi in Puglia, 78 in provincia di Lecce

Sono più di 1.900 le persone positive al Coronavirus che hanno bisogno di cure in Ospedale, 1.911 per la precisione, ma resta stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Una ‘fotografia’ dell’epidemia contenuta nel bollettino della Regione Puglia che ha spinto gli operatori sanitari a chiedere, di nuovo, misure più restrittive per cercare di frenare i contagi.

È ancora una volta Filippo Anelli, Presidente dell’Ordine dei Medici di Bari ad invocare regole più severe, preoccupato per i dati a suo dire in controtendenza rispetto a quello che sta avvenendo a livello nazionale. «Come medici – incalza – siamo molto preoccupati per due motivi: il primo è che in Puglia sembra che le misure di mitigazione non stiano funzionando quanto avremmo sperato. E a questo punto si dovrebbe valutare l’adozione a livello regionale di misure più restrittive, come stanno facendo molti sindaci in autonomia. Il secondo motivo di preoccupazione – conclude – è legato alle difficoltà di assistenza per i malati non Covid in questa situazione».

Sul fronte dei contagi – come si legge nel report scritto sulla base delle informazioni del direttore Vito Montinaro – su 9.820 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.659 casi positivi: 577 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 567 in provincia di Foggia, 78 in provincia di Lecce, 159 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 34 decessi: 14 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 794.335 test. 14.696 sono i pazienti guariti. 39.766 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 55.979, così suddivisi:

21.416 nella Provincia di Bari

6.362 nella Provincia di Bat

3.915 nella Provincia di Brindisi

13.156 nella Provincia di Foggia

4.197 nella Provincia di Lecce

6.567 nella Provincia di Taranto

364 attribuiti a residenti fuori regione

2 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia è disponibile al link: http://rpu.gl/UlqY8