Coronavirus, primo caso a Miggiano. Il Sindaco: ‘era da tempo in isolamento’

L’ultimo bollettino della Regione Puglia parlava di 32 nuovi di Coronavirus nella Provincia di Lecce, portando il totale a 353 positivi. La curva continua a salire in modo costante dando respiro al sistema sanitario locale tarato nell’ultimo piano ospedaliero su 3.500 contagi. In attesa di conoscere il nuovo aggiornamento, è (ancora una volta) un Sindaco ad informare i cittadini della situazione. Si tratta di Miggiano, che conta il primo caso Covid19.

Come si legge in un post, sulla pagina Facebook ufficiale del Comune, il primo cittadino Michele Sperti, una volta venuto a conoscenza della notizia, ha provveduto a contattare, immediatamente, il paziente per esprimergli vicinanza e sostegno. Sta bene, manifesta solo leggeri disturbi.

«La Asl – si legge – mi ha garantito che il caso è circoscritto, giacché il soggetto non ha avuto contatti con nessuno essendosi posto, preventivamente e già da tempo, in scrupoloso isolamento. I familiari più stretti sono risultati negativi».

Detto questo, il consiglio è quello di sempre: evitare la caccia al contagiato e il chiacchiericcio, scrive il Sindaco invitando la cittadinanza a continuare a seguire le regole imposte per evitare la diffusione del virus.

«In questo momento dobbiamo sentirci idealmente vicini alla persona, sicuri che la sua guarigione rappresenterà un sollievo per tutti. Continuiamo a seguire con coscienza le restrizioni, non abbassando la guardia proprio in questo momento che potremmo essere davvero vicini alla fine di questo percorso. Riduciamo le uscite, evitiamo di accalcarci presso le attività commerciali e soprattutto siamo sereni e sentiamoci ancora più uniti. L’unità, la solidarietà, il rispetto, infatti, appartengono da sempre alla nostra comunità. Così come la forza e il coraggio! Vi abbraccio tutti e ciascuno» si legge.

Solo qualche giorno fa, il primo cittadino aveva lanciato un appello, insieme alla piccola Sindaca dei ragazzi, per chiedere un maggiore rispetto delle norme sul distanziamento sociale.