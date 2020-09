Coronavirus, 14 casi in provincia di Lecce: quasi tutti contatti stretti. 60 in Puglia

Non sono più solo i «rientri dalle vacanze» o i «contatti stretti» di persone positive ad incidere sulla curva dei contagi, la Puglia ora deve fare i conti anche con i focolai come quelli scoppiati in alcune residenze sanitarie assistenziali che hanno innalzato il livello di guardia. A Seclì, ad esempio, il primo cittadino Antonio Casarano ha sospeso le attività di un cento diurno per frenare la diffusione del virus nella rssa che ospita molti anziati, dopo che una operatrice della struttura è risultata positiva. Contagi confermati anche nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico della Regione.

Nel report – scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro – la conta dei positivi in questa prima domenica di settembre si è fermata a 60 su 3.358 test per l’infezione da Covid-19.

14 in provincia di Lecce: «10 contatti stretti di casi già noti, 3 cittadini temporaneamente presenti in provincia e un residente per cui sono in corso le indagini epidemiologiche» come ha spiegato il Direttore Generale, Rodolfo Rollo. Rientrano nel conteggio anche i casi di Galatone, comunicati dalla Asl al primo cittadino Flavio Fioni.

Si tratta di cinque persone risultate positive che erano già in isolamento domiciliare in quanto “contatti stretti” di uno dei due contagiati già scoperti, come si legge nel post a firma del Sindaco che, nell’augurare pronta guarigione ai suoi concittadini, ha voluto ricordare alla comunità quanto sia importante rispettare le regole imposte.

60 casi scoperti in 24 ore

22 i casi in provincia di Bari. «Si tratta di 15 “contatti stretti” collegati a casi già isolati e sotto sorveglianza, di altri 5 casi emersi in fase di accertamento e tracciamento in strutture sanitarie. C’è poi 1 positività riscontrata dopo uno screening ostetrico e 1 a seguito di test sierologico risultato positivo» come ha precisato il Dg Antonio Sanguedolce

4 casi nella provincia BAT. «2 sono contatti stretti di casi positivi registrati nei giorni scorsi mentre sugli altri 2 sono in corso le indagini epidemiologiche a cura del Dipartimento di Prevenzione» come ha dichiarato il Direttore Generale Alessandro Delle Donne.

4 casi in provincia di Brindisi. «Il primo riguarda un cittadino straniero, residente nel nostro territorio e appena rientrato in Puglia. Poi c’è una coppia: entrambi hanno manifestato lievi sintomi. Lui per ragioni di lavoro era stato a contatto con un soggetto positivo fuori regione. L’ultimo caso è quello di una donna che presentava sintomi da alcuni giorni ed è stata sottoposta a tampone su consiglio del medico di famiglia» come ha spiegato il DG Giuseppe Pasqualone

12 casi in provincia di Foggia. «Si tratta di 4 persone individuate durante l’attività di screening di pre-ricovero; 5 contatti stretti di casi già noti; 2 persone sintomatiche; 1 cittadino straniero presente sul territorio provinciale» come ha spiegato il direttore generale Vito Piazzolla.

4 casi in provincia di Taranto.«Si tratta di persone i cui congiunti erano risultati già positivi nei giorni scorsi. Tre pazienti, tutti asintomatici, sono seguiti costantemente e con attenzione dal dipartimento di prevenzione attraverso i tecnici e medici, 1 paziente è ricoverato presso il reparto infettivi del Moscati» come ha spiegato il DG Stefano Rossi

C’è un decesso in provincia di Bari. Numeri alla mano sono 4.126 i pazienti guariti. 1.167 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.856, così suddivisi: