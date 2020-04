Coronavirus, sette nuovi casi in Salento. +69 in Puglia

«Da due mesi lottiamo contro un nemico invisibile e feroce che sta mettendo a dura prova la nostra vita quotidiana. Stiamo rinunciando alle nostre abitudini, alla forza degli abbracci, alla tenerezza delle carezze. Sono sacrifici difficili, ma necessari per poter ricominciare a guardare al futuro con speranza. Lo dobbiamo ai nostri medici, infermieri e operatori sanitari impegnati in prima linea. Lo dobbiamo a chi, purtroppo, non ce l’ha fatta e a chi, con dolore immenso, ha perso una persona cara». Con queste parole il Governatore Michele Emiliano aveva commentato il bollettino di ieri che – con i 74 nuovi casi – aveva portato la Puglia ad un totale di 3.258 persone positive al Coronavirus.

L’ultimo aggiornamento conferma il trend degli ultimi giorni. La curva disegnata dai contagi ha iniziato la sua lenta discesa anche se preoccupano i focolai scoppiati all’interno delle residenze sanitarie assistenziali e nelle strutture per gli anziani, l’ultimo a Brindisi, dove sono 102 i positivi tra personale e ospiti. Anche oggi, in linea con i numeri degli ultimi giorni, sono le province di Bari e Foggia le più “colpite”, mentre nel leccese, dopo i soli 3 casi negli ultimi 4 giorni, il conto sale di 7 unità.

Il Bollettino: boom di tamponi

Il nuovo bollettino regionale fa subito notare un dato da record: sono stati ben 2.120 test effettuati, mai così tanti. Di questi solo 69 sono stati i tamponi risultati positivi. I nuovi casi sono così divisi:

21 nella Provincia di Bari

27 nella Provincia di Foggia

3 nella Provincia Bat

0 nella Provincia di Taranto

11 nella Provincia di Brindisi

7 nella Provincia di Lecce

Sale, però, il numero dei decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Lecce per un totale di otto persone che hanno perso la vita e che sono state contate nelle ultime 24 ore. In totale i decessi sono 307.

I guariti, invece, oggi sono stati 30, per un totale di 364.

Il totale dei casi complessivi registrati in Puglia, quindi, è pari a 3.337. Nel dettaglio:

1.050 nella Provincia di Bari

333 nella Provincia di Bat

439 nella Provincia di Brindisi

807 nella Provincia di Foggia

434 nella Provincia di Lecce

235 nella Provincia di Taranto

25 attribuiti a residenti fuori regione

4 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Gli attuali positivi, invece, sono 2.656.