Coronavirus, 55 nuovi casi in Puglia, 2 in provincia di Lecce. Si contano anche 2 decessi

Continua la conta dei contagi in Puglia che ieri ha superato quota mille attuali positivi residenti nella regione. Sono molti i casi risultati positivi di pugliesi che sono rientrati dalle vacanze passate all’estero o fuori regione e relativi contatti stretti una volta rientrati a casi. A queste persone si aggiungono i focolai prontamente individuati dai dipartimenti di prevenzione delle Asl delle province che hanno lavorato per ricostruire accuratamente la catena dei contagi.

Sono 55 i casi registrati in Puglia dal bollettino epidemiologico di oggi, 5 settembre, basato sulle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, a fronte di 3.163 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Anche oggi, la maggior parte dei casi si registra in provincia di Bari, che conta 32 persone positive. La provincia di Lecce, invece, ha registrato 2 nuovi casi positivi.

Si contano, purtroppo, anche 2 decessi: 1 in provincia di Bari ed 1 residente fuori regione.

Dei nuovi casi individuati in provincia di Bari, 21 positivi sono contatti stretti collegati a casi già noti e sotto sorveglianza da parte della Asl. Nel conteggio complessivo rientra anche 1 persona di ritorno dalla Sardegna e 1 caso rintracciato in fase di sreening pre-ricovero. I restanti casi, invece, sono stati individuati durante l’attività di triage in strutture sanitarie.

Sono 5 i casi registrati nella provincia Bat, di cui 4 contatti stretti di un caso già noto e 1 persona di rientro dalla Sardegna. Degli 8 casi positivi individuati nella Provincia di Foggia, invece, 2 sono stranieri presenti sul territorio, 4 sono i sintomatici, a cui si aggiungono 1 persona di rientro dalla Sardegna e 1 contatto stretto di un caso già noto.

I 2 casi registrati in provincia di Lecce, invece, riguardano 1 contatto stretto di un caso già noto e 1 persona domiciliata in provincia che ha contratto l’infezione fuori regione. Sono 8 i casi, infine, registrati in provincia di Taranto, da attribuire a casi già noti negli scorsi giorni.