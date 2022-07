Covid, 6.275 casi positivi in Puglia. 1.507 in provincia di Lecce

Secondo il bollettino epidemiologico che ogni giorno conta i casi in Puglia, sono 6.275 i tamponi positivi su 22.149 test effettuati nelle ultime 24 ore. Le uniche due province a superare i mille casi sono quella di Bari, al primo posto per numero di contagi, che ne conta 1.821. E la provincia di Lecce, dove sono 1.507 i salentini finiti in isolamento. 8 decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 8.683.

I casi per provincia:

Provincia di Bari: 1.821

Provincia di Bat: 472

Provincia di Brindisi: 766

Provincia di Foggia: 674

Provincia di Lecce: 1.507

Provincia di Taranto: 914

Residenti fuori regione: 102

Provincia in definizione: 19

Per quanto riguarda gli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 83.697 (ieri 81.405). Sul fronte sugli ospedali, i pazienti ricoverati in area non critica sono 437. In terapia intensiva i posti letto occupati sono 19.

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione nei reparti Covid, la percentuale di posti letto occupata è ferma al 4% in rianimazione. Stabile 16% il tasso di occupazione in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.