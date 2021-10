Covid, 134 casi positivi in Puglia. 43 in provincia di Lecce

Dopo il record di tamponi contenuto nel bollettino epidemiologico di ieri, probabilmente un effetto del green-pass, continua la “conta” dei nuovi casi di Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore che conferma la discesa della curva dei contagi. Sono 134 i positivi registrati in Puglia su 21.315 test giornalieri stando all’ultimo report della Regione. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus, i cosiddetti attuali positivi, sono 2.170. 0 i decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia resta fermo a 6.815.

Sul fronte degli Ospedali, nelle ultime 24 ore i ricoveri in area medica sono passati da 133 a 134 (+1). In terapia intensiva, i pazienti ricoverati restano 18. Un quadro confermato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo cui la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 4% in rianimazione e al 5% in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Per quanto riguarda la mappa dei nuovi casi sono così divisi: