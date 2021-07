Covid, 60 casi positivi in Puglia. 11 in provincia di Lecce. Il bollettino

Meno positivi e meno ricoveri in Ospedale. È questo il quadro disegnato dalla pandemia in Puglia che continua a tenere sotto controllo la «variante indiana» che, per il momento, non ha ‘pesato’ sulla curva dei contagi, ma che preoccupa ora la regione si prepara ad affrontare i mesi clou dell’estate. Certo è che i numeri scritti nero su bianco nel bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i nuovi casi, i guariti e i decessi dimostrano che della terza ondata è rimasto solo qualche strascico.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 7122 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 60 casi positivi. Così divisi: 18 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.709.076 test. 244.347 sono i pazienti guariti. 2.578 sono i casi attualmente positivi. 102 i ricoveri in Ospedale. Ieri erano 117.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.571 così suddivisi:

95235 nella Provincia di Bari;

25604 nella Provincia di Bat;

19833 nella Provincia di Brindisi;

45181 nella Provincia di Foggia;

27018 nella Provincia di Lecce;

39515 nella Provincia di Taranto;

814 attribuiti a residenti fuori regione;

371 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/fbxVY