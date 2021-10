Covid, in Puglia 184 nuovi casi. 34 positivi in provincia di Lecce

Aumentano i casi anche in Puglia, tanto che l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco ha voluto ripetere l’invito a vaccinarsi. «Non fatelo per gli altri, ma per voi stessi» ha scritto in un post su Facebook. Restano stabili, invece, i ricoveri in Ospedale. Secondo l’ultimo report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 4% (0%) in terapia intensiva e al 5% (0%) in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Nel bollettino epidemiologico che conta i positivi che hanno bisogno di cure in Ospedale, nelle ultime 24 ore i ricoverati in area non critica sono passati da 129 a 130. In terapia intensiva i pazienti sono passati da 17 a 16.

Sul fronte dei contagi, sono 184 i casi positivi scoperti su 19.019 test giornalieri. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus, i cosiddetti attuali positivi, sono 3.075. Un decesso. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma a 6.835.

La provincia con più casi è quella di Bari. I nuovi contagi, infatti, sono così divisi: