Covid in Puglia, 156 nuovi casi nelle ultime 24 ore. 43 positivi in provincia di Lecce

Resta più o meno costante l’andamento dei nuovi contagi in Puglia. Secondo il bollettino epidemiologico della Regione Puglia, che monitora l’andamento di contagi, decessi e ricoveri, sono 156 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 13.262 tamponi effettuai. Con i nuovi casi registrati dal report di oggi, salgono a 4.318 i pugliesi che risultano attualmente positivi. Inoltre, non sono stati registrati decessi.

Per quanto riguarda i ricoveri, invece, restano sostanzialmente stabili i ricoveri. Oggi sono 226 i ricoverati in area medica, ieri erano 230 ed il giorno prima 228. Restano stabili anche i ricoveri in terapia intensiva che si fermano a 20, esattamente come ieri. Per quanto riguarda le soglie critiche per un eventuale passaggio in zona gialla, al momento non ci sarebbe da temere, dato che le percentuali di posti letto

La mappa dei nuovi contagi: