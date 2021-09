Covid in Puglia, 298 casi positivi. 80 in provincia di Lecce. Il bollettino

Scende la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid in terapia intensiva. Secondo l’ultima rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la situazione negli Ospedali sulla base dei dati trasmessi dalle regioni al Ministero della Salute, il tasso di occupazione in rianimazione in Puglia è sceso al 4%. Sei punti in meno del tetto “limite”, fissato al 10%. Stabile al 9% la percentuale nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Nel bollettino epidemiologico che conta i casi registrati ogni ventiquattro ore, i decessi e i ricoveri, i positivi in area medica scendono a 234 (ieri erano 236, il giorno prima 251). Salgono a 20 i pazienti in terapia intensiva (17 ieri).

Sul fronte dei contagi, sono 298 i casi positivi su 16.873 test. Con oggi, sono 4.500 i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus. Registrato un decesso.

Per quanto riguarda la mappa dei nuovi casi, sono così divisi

Provincia di Bari: 79

Provincia di Bat: 64

Provincia di Brindisi: 35

Provincia di Foggia: 22

Provincia di Lecce: 80

Provincia di Taranto: 15

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: -2

Ricapitolando: sono 298 i nuovi casi su 16.873 test. Un decesso. 4.500 le persone attualmente positive. 234 i ricoveri in area non critica. 20 in terapia intensiva