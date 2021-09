Covid in Puglia, 248 casi positivi. 59 in provincia di Lecce. Il bollettino

Stabili i ricoveri in Puglia secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione negli Ospedali. Secondo l’ultima rilevazione dell’Agenas, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 4% (0%) in terapia intensiva e al 7% (0%) nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Nel bollettino epidemiologico della Regione, i positivi ricoverati in area medica passano da 186 a 184. 20 in terapia intensiva, ieri erano 19.

Sul fronte dei contagi, sono 248 i casi positivi su 13.931 test effettuati nelle ultime 24 ore. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.368. Un decesso. 6.759 è il totale delle vittime dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda la mappa dei nuovi casi, sono così divisi:

Provincia di Bari: 53

Provincia di Bat: 32

Provincia di Brindisi: 40

Provincia di Foggia: 43

Provincia di Lecce: 59

Provincia di Taranto: 14

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: 2

Ricapitolando: sono 248 i nuovi casi positivi al Covid su 13.931 test giornalieri. Un decesso. 3.368 le persone attualmente positive. 184 i ricoveri in area non critica. 20 in terapia intensiva.