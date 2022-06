‘De Marco non si è mai pentito. È una sentenza giusta’, le dichiarazioni degli avvocati di parte civile

Gli avvocati di parte civile, a margine della condanna all’ergastolo di Antonio De Marco, hanno così commentato la sentenza dei giudici. “Meglio che non sia venuto in aula. È una persona che non si è mai pentita di nulla. Non può esserci perdono, quello che ha fatto è inqualificabile, lo abbiamo visto tutti”. È il commento dell’avvocato Mario Fazzini, legale di Fernando De Santis, papà di Daniele, dopo la condanna all’ergastolo inflitta, nella tarda mattinata di oggi dalla Corte di Assise ad Antonio De Marco. Ed ha aggiunto: “La pena dell’ergastolo era scontata per come sono andati i fatti. E’ la giusta punizione da un punto di vista della giustizia terrena”.

A margine della sentenza, l’avvocato Francesco Spagnolo, legale di Rossana Carpentieri, mamma di Eleonora, ha affermato: “De Marco era consapevole del suo agire e lucido al momento dei fatti. Tali osservazioni sono state evidenziate dai nostri consulenti ed avallate da quelli nominati dalla Corte d’Assise e si è arrivati ad un riconoscimento pieno di responsabilità, senza alcuna attenuante”.

Anche l’avvocato Renata Minafra, legale di Antonella e Valentina, sorelle di Daniele, ha commentato la decisione, affermando :” È stato un gesto terribile, crudele e non abbiamo mai capito le reali motivazioni, per cui ritengo che sia una sentenza più che giusta”.

Il collegio degli avvocati di parte civile è completato da Luca Piri che assiste Quintino Manta, papà di Eleonora. E poi, Fiorella d’Ettorre, per Luce Apollonio, la nonna di Eleonora e Stefano Miglietta che difende Cosimo Carpentieri, zio della ragazza. E infine, il Centro Internazionale Diritti Umani, rappresentato e difeso dall’avvocato Paoloantonio D’Amico.

Ricordiamo che la Corte ha disposto il risarcimento del danno e una serie di provvisionali, in favore delle parti civili.

Invece, la difesa di De Marco, rappresentata dagli avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario, sostiene: “Non siamo stupiti della sentenza, ma una più precisa valutazione potremo farla una volta lette le motivazioni, ed a quel punto decideremo sul ricorso in Appello. Riteniamo comunque che la Corte d’Assise si sia allineata alle conclusioni dei periti”.

Ora si attendono solo le motivazioni della sentenza dei giudici.