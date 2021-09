In sella ad uno scooter senza targa fugge per evitare il controllo, trovato a casa

Per evitare il controllo dei Carabinieri è fuggito via in sella ad uno scooter, tra l’altro senza targa, ma la “corsa” è servita a poco visto che è stato rintracciato vicino alla sua abitazione dove sono spuntate fuori una pistola scacciacani, cartucce una pianta di marijuana e pillole. A finire nei guai è un uomo, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, deferito in stato di libertà dai militari della stazione di Galatone, dove è accaduto il fatto, e dai colleghi del Nor – l’Aliquota radiomobile della compagnia di Gallipoli.

Tutto è cominciato quando la pattuglia lo ha fermato per un controllo mentre si trovava a bordo di uno scooter privo di targa. Ha tentato di fermarlo, perché per evitare il “faccia a faccia” con i militari è fuggito via, facendo perdere le proprie tracce. Come detto, l’anonimato è durato poco, visto che i Carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo a pochi passi dalla sua abitazione.

A quel punto è scattata una perquisizione personale e locale che ha permesso ai Carabinieri di trovare una pianta di marijuana alta circa 70 centimetri, 11 cartucce militari da addestramento, una pistola scacciacani completa di caricatore e relativa cartuccia e 13 pillole, probabilmente metanfetamine. E così per lui è scattata una denuncia a piede libero.