Sgomberati giorni fa per aver occupato una struttura in ristrutturazione, ci riprovano con una villa. 5 denunce

Avevano occupato abusivamente una struttura ricettiva nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce alcuni giorni fa e per questo erano stati sgomberati e denunciati dagli agenti della Polizia. Purtroppo, alle prese con l’emergenza casa, hanno deciso di cambiare abitazione e trasferirsi in una villa, sempre nello stesso quartiere, ma anche questa volta non sono riusciti a farla franca.

Nella mattina di ieri, in seguito a una denuncia di occupazione abusiva di una antica villa in fase di restauro nei pressi della Stazione Ferroviaria di Lecce, gli agenti della Sezione Volanti della Questura del capoluogo, hanno svolto un sopralluogo trovando all’interno della dimora un 34enne indiano, pregiudicato e con permesso di soggiorno scaduto; una 29enne leccese con un cane; un 25enne rumeno; un 18enne albanese e un 23enne gambiano.

I cinque abusivi, senza fissa dimora, sono stati denunciati per occupazione di immobile.

Inoltre, il 18enne albanese, essendo stato trovato in possesso di una bicicletta “bikeschering” rubata, anche per ricettazione.

Al 23enne gambiano, già sottoposto a due provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto di Lecce il 27 giugno 2019 e l’8 maggio 2020, è stato notificato l’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Quattro dei cinque abusivi, solo pochi giorni fa, erano stati allontanati da un altro edificio in fase di ristrutturazione sempre nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria e, anche in quell’occasione, indagati per lo stesso reato.