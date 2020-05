Utilizzano finti buoni covid del Comune di Lecce per fare la spesa, indagate tre persone

Purtroppo, difficile da credere, in questo periodo di emergenza c’è chi utilizza la situazione per delinquere. Non solo truffe che hanno come oggetto le mascherine o i gel disinfettanti ma, adesso, anche i buoni spesa destinati alle persone che vivono in uno stato di indigenza.

Nella mattinata di ieri gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, diretti dal Vicequestore Alessandro Albini, in seguito alla segnalazione del responsabile del settore Welfare del Comune di Lecce e alla denuncia dei gestori di alcuni esercizi commerciali, in base alla quale si era verificata l’utilizzo di buoni spesa emessi per l’emergenza Covid dal Comune di Lecce falsificati, hanno avviato immediatamente le indagini che hanno consentito di identificare tre persone: A.S. pregiudicato leccese di 41anni, B.G. pregiudicato leccese di 48 anni e R.C., pregiudicato di 45 anni residente a Matino.

A carico dei tre, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria sono state avviate immediatamente perquisizioni domiciliari che hanno consentito di recuperare diverse decine di buoni spesa falsi del valore di alcune migliaia di euro.

Inoltre, nel deposito di proprietà di B.G. sono stati scoperti moltissimi blocchetti che lo stesso ha tentato di distruggere bruciandoli. Nel corso della stessa perquisizione, è scattato il sequestro di alcuni documenti denunciati come smarriti e adoperati per l’utilizzo dei buoni spesa.

I tre sono stati indagati per i reati di ricettazione, truffa, falsificazione e spendita di moneta falsa, sostituzione di persona, tutti reati continuati. R.C. e B.G. anche in concorso tra loro e l’ultimo anche per detenzione di munizionamento di arma comune da sparo, essendo stato trovato in possesso di 5 proiettili calibro 6.35.

Le indagini proseguiranno per scoprire altri episodi simili.