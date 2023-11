Le fanno credere che il nipote avesse bisogno di denaro e le sottraggono 20mila euro, denunciati due napoletani

Le hanno fatta credere che il nipote avesse bisogno di soldi, per poi truffarla, ma al termine delle indagini da parte della Polizia, per due napoletani è scattata la denuncia.

Gli agenti in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina hanno identificato e denunciato, in collaborazione con i colleghi della Questura di Napoli, hanno denunciato due giovani partenopei rispettivamente di 23 e 27 anni, per aver truffato un’anziana di Galatina nei primi giorni del mese di luglio di quest’anno.

I due infatti, in combutta tra loro, hanno raggirato la donna, dapprima telefonicamente, ingannandola con la scusa che il nipote si trovasse in urgente, grave necessità di denaro e poi uno di loro è riuscito a introdursi in casa, spacciandosi per un funzionario delle Poste di Lecce. L’uomo, con questo stratagemma è così riuscito a farsi consegnare la somma di 20mila euro, i risparmi di una vita, per poi dileguarsi a bordo di un’auto.

Solo dopo qualche ora, quando i figli sono giunti presso l’abitazione e la donna, nella totale ingenuità, ha chiesto cosa fosse accaduto, ha realizzato che fosse stata vittima di una truffa e ed è stato richiesto l’intervento della Polizia.

La prima e più importante attività eseguita è stata quella di visionare le immagini delle telecamere videosorveglianza installate nei pressi della dimora e nelle postazioni collegate agli uffici di Polizia Locale lungo il probabile tragitto di fuga.

Seguendo pertanto l’autovettura utilizzata dal fantomatico funzionario delle Poste è stato possibile accertare che questa fosse stata noleggiata presso un’azienda con sede a Napoli, da un giovane partenopeo, già denunciato per truffe ai danni di anziani, insieme ad altri giovani.

Inoltre alla signora sono state mostrate le foto di alcuni sospettati tra le quali ha riconosciuto subito il truffatore a cui aveva consegnato la somma, un 27enne che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, in concorso con il noleggiatore dell’auto di 23 anni, identificato grazie alla collaborazione dei poliziotti della questura di Napoli.