Si mette al volante dopo aver bevuto e assunto droghe, quando viene multato insulta i Carabinieri

Oltraggio a Pubblico Ufficiale, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza alcolica. Sono le accuse che i carabinieri della compagnia di Maglie hanno contestato ad un 50enne, nato a Zurigo, ma residente a Castrignano de’ Greci. L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato deferito in stato di libertà.

I guai per il 50enne sono cominciati qualche giorno fa, il primo settembre. Si trovava a Carpignano salentino quando ha incrociato sulla sua strada gli uomini in divisa. Sottoposto ad “normale” controllo stradale, è stato multato per aver violato il codice della strada. Insomma, si era messo al volante dopo aver assunto droghe e alzato il gomito. Ma anziché beccarsi le contestazioni in silenzio ha deciso di “rispondere”, proferendo frasi lesive dell’onore e del prestigio dei militari.

Da qui, gli accertamenti che, come detto, si sono conclusi con un deferimento in stato di libertà per oltraggio a Pubblico Ufficiale, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica.