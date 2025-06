Maxi inchiesta per corruzione, tra Bari e Lecce. Delli Noci si dimette dalla carica di assessore e consigliere regionale

Sono iniziati questa mattina, presso il tribunale di viale de Pietro, gli interrogatori preventivi per 11 persone, tra le quali compaiono il politico Alessandro Delli Noci, assessore alle Attività Produttive della Regione Puglia e vari imprenditori in una maxi inchiesta, tra Bari e Lecce.

Davanti al gip Angelo Zizzari è comparso per primo Delli Noci, per il quale, i pm Alessandro Prontera e Massimiliano Carducci avevano chiesto la misura cautelare dei domiciliari.

Successivamente è arrivata la nota degli avvocati Luigi Covella e Giuseppe Fornari che recita:“Questa mattina, il nostro assistito ha rassegnato le dimissioni da tutti i ruoli istituzionali fino ad oggi ricoperti (assessore e consigliere regionale), allo scopo di tutelare l’istituzione che ha sino ad oggi servito fedelmente e sentirsi libero di difendersi nel merito e dimostrare la propria estraneità ai fatti. Ad interrogatorio avviato, abbiamo ritenuto, noi difensori, essere venute meno le condizioni per portare a compimento l’attività processuale con la necessaria tranquillità. Abbiamo quindi invitato Delli Noci, pur intenzionato a proseguire nella ricostruzione dei fatti, a valutare la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, cosa che poi è effettivamente avvenuta. Il nostro assistito avrà il modo, nel prosieguo del procedimento, di confrontarsi con l’autorità giudiziaria ed esporre le sue ragioni”.

Gli indagati rispondono a vario titolo delle accuse di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici legati ai Programmi Integrati di Agevolazione (PIA), destinati a supportare gli investimenti delle PMI. Secondo la Procura, tra gli obiettivi dell’associazione, vi erano il consolidamento e l’incremento del potere economico imprenditoriale nell’ambito dell’edilizia residenziale ed il condizionamento dell’azione amministrativa dei comuni di Lecce, Surbo e Gallipoli e della Regione Puglia. Tra i progetti finiti sotto la lente della Procura compaiono quelli co-finanziati dalla Regione Puglia, nell’ambito del “Pia Turismo”, come “Stimmatine” e “Santa Lucia”.

Tra gli altri indagati per i quali è stata richiesta la misura cautelare e fissato l’interrogatorio preventivo, vi sono: l’imprenditore Alfredo Barone, 69 anni, di Lecce, per il quale la Procura aveva chiesto il carcere. E poi, Maurizio Laforgia, 52 anni, di Bari; Angelo Mazzotta, 65 anni, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Lecce; Nicola Capone, 68 anni, di Lecce; Marino Congedo, 82 anni, di Galatina; Italia Santoro, 61 anni, di Lecce, per i quali sono stati richiesti gli arresti domiciliari. Chiesta, invece, la misura interdittiva per Luciano Ancora, 64 anni, di Galatina; Michele Barba, 49 anni, di Gallipoli; Corrado Congedo, 62 anni, anch’egli leccese; Giovanni Rapanà, 64 anni, leccese. Indagate anche tre società ed altre persone, tra politici ed imprenditori.

Dopo gli interrogatori, il giudice stabilirà se applicare una misura cautelare o rigettare l’istanza della Procura.