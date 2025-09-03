Nonostante il divieto di avvicinamento, assume condotte violente nei confronti della ex, ai domiciliari 39enne di Carmiano

Maltrattamenti contro i familiari. Ennesima esecuzione di una misura cautelare, quella che ha visto impegnati ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Carmiano. Sono scattati, infatti, gli arresti domiciliari, a seguito di maltrattamenti in famiglia, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce a carico di un 39enne del posto, già noto.
L’ipotesi accusatoria dalla quale l’uomo si dovrà difendere è quella di maltrattamenti in famiglia e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
Il provvedimento scaturisce al termine di un’attività di indagine condotta dai militari che hanno quindi chiesto ed ottenuto la misura cautelare.
Secondo la ricostruzione degli uomini dell’Arma, l’uomo, era da tempo già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico. Tale misura però sembrerebbe non essere stata sufficiente tanto da aver reiterato e perseverato nell’assumere condotte vessatorie nei confronti della ex compagna.
I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2013 e il luglio del 2025, durante il quale il 39enne avrebbe posto in essere continui comportamenti violenti nei confronti della donna, tali da determinare l’attivazione delle tutele previste dal Codice Rosso.
A seguito delle accertate inosservanze della misura cautelare precedentemente adottata, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’indagato la misura più restrittiva degli arresti domiciliari, che è stata puntualmente eseguita dai militari.
L’arrestato al termine delle formalità, come disposto dal provvedimento, è stato condotto presso la propria abitazione dove è stato sottoposto ai domiciliari.
Naturalmente, il procedimento penale si trova nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine al reato contestato dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.