Duplice omicidio in un condominio. La coppia conosceva l’assassino? S’indaga sulla premeditazione

Continuano a spron battuto le indagini sull’omicidio di una giovane coppia in una palazzina, al civico 2 di Via Montello, nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce.

Come detto in un precedente articolo, gli inquirenti sono sulle tracce del killer di Daniele De Santis, 33 anni, arbitro di calcio professionista e della compagna, Eleonora Manta, 30enne, laureata in giurisprudenza e dipendente Asl. Un giovane di nazionalità italiana che sarebbe stato visto allontanarsi dall’edificio, con uno zainetto sulle spalle, i guanti, una felpa con cappuccio, ed un coltello in mano, in base ad alcune testimonianze.

La scena del crimine

Il movente è ancora poco chiaro, ma la coppia conosceva presumibilmente l’assassino e gli avrebbe aperto la porta per farlo entrare, ignara di quello che sarebbe accaduto.

Il killer potrebbe avere accoltellato Daniele ed Eleonora per questioni legate a motivi personali. Forse al termine di un litigio o mettendo in atto un piano studiato a tavolino. Dunque, in questo caso prenderebbe corpo l’ipotesi di reato di duplice omicidio aggravato dalla premeditazione.

I due – stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto – intorno alle 21 di ieri, sono stati inseguiti per le scale e uccisi a coltellate da un killer che ha fatto perdere le proprie tracce dopo averli lasciati per terra in una pozza di sangue.

Questi, avrebbe prima infierito con un grosso coltello su Daniele. E poi su Eleonora che sarebbe riuscita a raggiungere il secondo piano per chiedere aiuto ad una coppia di anziani. Una volta aperta la porta, quest’ultimi avrebbero visto la ragazza martoriata dalle coltellate, oramai esamine.

Intanto, la Procura ha affidato una consulenza informatica al dr. Silverio Greco, per cercare nelle telefonate o nei messaggi altri pezzi per ricomporre il puzzle.

E questa mattina, c’è stato un incontro in Procura, alla presenza del procuratore capo Leonardo Leone Castris, del sostituto procuratore Maria Consolata Moschettini e del medico legale Alberto Tortorella. L’autopsia, per far luce sulla dinamica dell’omicidio, sarà eseguita nelle prossime ore.