Ecosistema urbano, classifica delle città più verdi: Lecce si piazza al 66° posto

Il 26esimo rapporto Ecosistema urbano di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia si basa su 18 parametri raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente). Il massimo punteggio, 100, spetterebbe a un capoluogo in grado di rispettare tutti i limiti di legge e di garantire una buona qualità ambientale per ognuno degli indicatori considerati. Nella classifica finale, su dati 2018, Lecce conquista il 66esimo posto. Ben lontano dalla testa, occupata da Trento, Mantova, Bolzano, Pordenone e Parma.

Zumando su alcune città, si scopre un’Italia dinamica, attenta alle nuove scelte urbanistiche, ai servizi di mobilità, alla progressiva restituzione di vie e piazze ai cittadini, all’impegno contro lo spreco alimentare, alla crescita degli spazi naturali, ma una lettura d’insieme delle aree urbane restituisce emergenze, criticità e troppe performance ambientali scadenti o pessime, a cominciare dall’allarme smog o dal ciclo dei rifiuti.

Riguardo alle microaree, invece, questo è il ‘piazzamento’ del capoluogo barocco.

Ambiente

Isole pedonali (metri quadrati/abitante): 32esima

Alberi (numero di alberi/100 abitanti): 32esima

Verde urbano (metri quadrati/abitante): 93esima

Solare termico e fotovoltaico (solare pubblico, kw/abitante): 48esima

Uso efficiente del suolo (Indice sintetico (scala 0-10) del trend consumo suolo/residenti e del livello di urbanizzazione/residenti): 69esima

Aria

Biossido di azoto (concentrazione media No2 Ug/mc): 32esima

Pm10 (concentrazione media in ug/mc): 37esima

Ozono (numero di giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 ug/mc): 31esima

Acqua

Consumi idrici domestici (litri per abitante/giorno): 72esima

Dispersione della rete idrica (erogata/immessa): 71esima

Capacità di depurazione (percentuale): 75esima

Mobilità

Passeggeri del trasporto pubblico (numero passeggeri/abitanti): 88esima

Offerta del trasporto pubblico (Chilometri percorsi annualmente dal complesso delle vetture divisi per abitanti (km-vettura/abitante/anno)): 75esima

Tasso di motorizzazione (numero di auto/100 abitanti): 83esima

Incidenti stradali (morti e feriti/1000 abitanti): 88esima

Piste ciclabili (mq/100 abitanti): 21esima

Rifiuti