Emergenza incendi , 83 interventi per i Vigili del Fuoco nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore le squadre dei Vigili del Fuoco della provincia di Lecce hanno effettuato 83 interventi, a fronte di centinaia di richieste pervenute alla sala operativa. Il dispositivo è stato potenziato con il supporto operativo di personale e mezzi provenienti dalle regioni Marche ed Emilia-Romagna, inviati per rafforzare la risposta all’emergenza in corso.

Il territorio è stato interessato da numerosi incendi, spesso alimentati dal forte vento, che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme e complicato le operazioni di spegnimento.

Tra gli eventi più significativi si segnalano quelli a Casarano, dove le fiamme hanno minacciato abitazioni e reso necessaria l’evacuazione precauzionale di alcune famiglie; Gagliano del Capo, con un incendio sviluppatosi in un’area impervia e difficile da raggiungere; Maglie, in un’area boscata estesa e Novoli, dove si è verificato un incendio di interfaccia in prossimità della zona abitata.

Oltre ai roghi, i Caschi Rossi sono stati impegnati anche in interventi per incidenti stradali, soccorsi a persona e rimozione di alberi e pali pericolanti o caduti a causa del vento.

Alle attività sul campo hanno preso parte anche le associazioni di volontariato di protezione civile, che operano in coordinamento con le squadre dei Vigili del Fuoco e con gli altri enti coinvolti, offrendo un supporto significativo alle operazioni di contenimento e spegnimento degli incendi di vegetazione e boschivi.

Nonostante il massiccio impegno dispiegato, il numero delle richieste di soccorso ha superare le capacità di intervento immediato, rendendo necessaria una selezione secondo criteri di priorità, con precedenza ai casi che hanno presentato rischio per la vita o per l’incolumità pubblica.