Attività di prostituzione in un centro estetico: indagato un 80enne

Un 80enne leccese è indagato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il pubblico ministero Alessandro Prontera ha notificato, in queste ore, l’avviso di conclusione. Si tratta del titolare e gestore di un centro estetico e di massaggi, con sede a Lecce.

I fatti contestati si sarebbero verificati nel mese di agosto del 2014. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe assunto con mansione di massaggiatrici due ragazze. Ufficiosamente, però, avrebbe favorito e sfruttato le loro prestazioni extra di tipo sessuale in favore dei clienti. In che modo? Attraverso il pagamento di controprestazioni in denaro che veniva incassato dal titolare.

L’indagato è assistito dall’avvocato Nicola Leo. Ora ha venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogato o produrre memorie difensive.