Il cuore della madre cessa di battere 24 ore dopo l’incidente mortale del figlio. Funerali congiunti nella chiesa di Santa Rosa a Lecce

Una parrocchia ed una comunità straziate quelle di Santa Rosa, a Lecce, nel giorno dei funerali congiunti di Concetta Nicolella e Andrea Persano, madre e figlio che hanno perso la vita a poche ore di distanza l’una dall’altro.

Andrea, per gli amici ‘Smienzu‘, era il 32enne rimasto vittima dell’incidente stradale dello scorso sabato all’altezza dell’incrocio tra la Lecce – San Cataldo e l’innesto per la frazione di San Ligorio, quando il suo scooter aveva impattato tragicamente un’auto che giungeva in direzione frontalmente opposta. Una giornata maledetta quella di sabato scorso, quando poche ore prima della morte di Andrea, sulla strada che collega Casarano a Taviano, aveva perso la vita, sempre a causa di un incidente con la moto, un uomo di 36 anni.

La madre di Andrea, gravemente ammalata a seguito di una lunga malattia che l’ha consumata, è morta all’ età di 65 anni un giorno dopo Andrea, quasi a volersi ricongiungere immediatamente con l’amato figlio. Una coincidenza che chi ha il dono della fede evidentemente non ha ritenuto tale.

Tanti gli amici della famiglia che hanno partecipato al coinvolgente rito funebre. Andrea era un ragazzo semplice e affabile a cui non si poteva non voler bene.