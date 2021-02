Gattino investito e lasciato in strada, lo salvano due cani

Doveva essere una passeggiata come tutta le altre, ma così non è stato per i protagonisti a quattro zampe di questa vicenda, che si sono trovati davanti ad uno spettacolo terribile. Ugo e Scoiattola, come sempre si fanno portare a passeggio dal loro fidato padrone, un giro per prendere aria, una delle poche abitudini che il Pandemia e restrizioni non hanno cambiato. E quella di ieri doveva essere una passeggiata come le altre, ad Alessano.

Mentre i due cani, insieme al loro padrone, camminavano lungo il tragitto abituale, una sosta improvvisa ha interrotto la passeggiata. Ugo e Scoiattola si sono fermati di colpo, indicando qualcosa al loro padrone, con le cuffie alle orecchie e la musica a scandire il ritmo dei passi. Ma l’attenzione, in un primo momento, non è caduta sulla vista tragica.

Lì, proprio dove si erano fermati i due cani, si trovava un gatto in pessime condizioni che emetteva un gemito continuo ed un respiro affannoso. Era stato probabilmente investito ed era sanguinante, lasciato in mezzo alla differenza della gente.

Probabilmente, il povero micio era stato preso da una macchina qualche ora prima e, a giudicare dai gemiti, sembra difficile credere che nessuno l’abbia sentito. Sono stati due cani ad accorgersi di lui e a trovarlo. Il gatto è stato immediatamente trasportato allo studio veterinario più vicino. Adesso il gattino sta lottando tra la vita e la morte a causa del tragico impatto e sarebbe bello trovargli una famiglia che lo adotti quando, e se, si riprenderà.

Ancora una volta, gli animali hanno da insegnare.