11 migranti a bordo di un’imbarcazione a 25 miglia da Leuca, non si fermano gli sbarchi in Salento

Dopo lo sbarco dei giorni scorsi, era il 12 di agosto, nei mari di Santa Caterina, dove un natante ha “scaricato” quasi 80 profughi di nazionalità afgana, somala, irachena e pakistana, gli sbarchi in Salento sembrano non arrestarsi.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 15.00, quando, a circa 25 miglia da Santa Maria di Leuca è stata intercettata un’imbarcazione con a bordo 11 migranti.

Ancora non si conosce l’etnia, il sesso, l’età e, soprattutto, lo stato di salute delle persone presenti sulla barca e a questo si procederà non appena il natante toccherà la terra ferma, ma le Forze dell’Ordine, unitamente al personale sanitario, ha già provvedendo a mettere in moto la macchina dei soccorsi.

Un mese di agosto in cui si sono verificati molti sbarchi quello che stiamo vivendo, anche grazie alle ottime condizioni metereologiche.

Oltre all’approdo della marina del comune di Nardò, poco meno di una decina di giorni prima, il 4 per la precisione, 84 migranti erano giunti a Gallipoli e, alcune ore dopo, a Frassanito ne sono stati rintracciati altri 6 di nazionalità siriana.