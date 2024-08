‘In Salento… un anno dopo e ci ritorneremo’, la lettera di una turista in vacanza nel Capo di Leuca

Per avere il termometro delle vacanze in Salento non c’è niente di meglio che sentire i diretti interessati, i turisti, coloro che scelgono la provincia di Lecce come meta delle agognate ferie dopo un anno di lavoro. Nessuno più di loro può dire ciò che si trova o si ritrova nel Tacco di Italia in termini di prezzi, qualità del cibo, delle spiagge, delle occasioni di intrattenimento e del divertimento in generale. L’anno scorso, nel mezzo della querelle che tenne banco sui mass media, ovvero il declino del Salento a discapito delle coste dell’ Albania come meta turistica, Dorina aveva sentito l’esigenza di contattarci per raccontarci il suo punto di vista, il punto di vista di una turista veneta che ha la fortuna di viaggiare molto in Italia e all’estero e che da tanti anni ha scelto Torre Mozza per le vacanze estive.

Abbiamo scelto, così, di ricontattarla per chiederle come trova il Salento un anno dopo, sì un anno dopo le famose polemiche che tennero banco quando i più pessimisti presagivano un crollo degli arrivi per l’estate 2024 a causa di caro-prezzi, mancanza di professionalità nei servizi e over booking di presenze che portano all’ invivibilità dei luoghi, crollo che guardando ciò che accade sulle nostre coste non sembra proprio esserci stato.

‘Intanto un anno dopo trovo meno polemiche di dodici mesi fa…- scherza Dorina, al telefono -. Nessuno spauracchio, nessuna paura di spiagge vuote. Diciamo che è tutto come prima e forse anche meglio di prima, cosa che spingerà me, mio marito e i miei figli a tornare anche l’anno prossimo, per l’ottavo anno di seguito. Tornare in quella Torre Mozza che sembra una famiglia allargata, dove il fruttivendolo, il bagnino e il barista si ricordano di noi e ci salutano come se fossimo parenti che tornano a casa. Non trovo un territorio stressato da overbooking turistico, trovo certo un po’ di allegra confusione ma che vacanza di mare sarebbe senza quella energia positiva? Riguardo ai prezzi nessun rincaro eccessivo, anzi. E devo dire la verità, non abbiamo trovato prezzi gonfiati nemmeno in altre zone della Puglia dove siamo soliti fare delle puntatine avendo come base Torre Mozza. Se penso ai regalini e ai prodotti agroalimentari che portiamo agli amici non trovo nessuna differenza di prezzo dallo scorso anno. Quest’ estate è stata speciale per noi, accompagnata anche da un meteo clemente fatto apposta per i vacanzieri. Non volevamo proprio tornare ma il lavoro chiama…Di certo l’anno prossimo saremo qui!’.