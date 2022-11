Notte di fuoco nel Salento, in fiamme tre autovetture. Indagini in corso

Ancora non si conoscono i motivi che hanno portato ai fatti e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle, ma le ultime 12 ore sono state impegnative per i Vigili del Fuoco, chiamati a intervenire ben tre volte.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 21.30, quando, una squadra dei Caschi Rossi del Comando Provinciale di Lecce è intervenuto nel capoluogo in Via Falcone a causa di un incendio che aveva colpito un Mercedes Classe A 180.

Trascorse poche ore, intorno alle 23.45, gli uomini di “Viale Grassi”, si sono recati sempre nella “Capitale del Barocco”, in via Giacomo Arditi, qui, a essere interessata da un rogo una Fiat 500.

Infine, all’1.40, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, si sono recati a Casarano, in Via Amatore Sciesa, per spegnere le fiamme che hanno riguardato, anche in questo caso, una Fiat 500.

In tutti e tre i casi, una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi hanno messo in sicurezza zona e veicoli, per poi compiere tutti i rilievi per stabilire con esattezza la natura dei roghi. Le indagini sono ancora in corso.