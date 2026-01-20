Incendio all’alba in Contrada Monaci, materassa prende fuoco. Una persona in ospedale

E’ rimasta intossicata ed è stata prontamente trasportata in ospedale per le cure del caso. Non si trova in pericolo di vita. 

Un incendio ha scosso le prime ore del mattino in Contrada Monaci. Intorno alle ore 06:31, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie è stata allertata e inviata d’urgenza sul posto per domare le fiamme divampate all’interno di una struttura.

Il rogo avrebbe interessato un materasso sito all’interno di una stanza adibita a dormitorio. Nonostante la natura circoscritta, il fumo denso e la rapidità delle fiamme hanno richiesto un intervento immediato per evitare conseguenze ben più gravi all’intero edificio.

L’azione tempestiva dei caschi rossi di Veglie è stata fondamentale per spegnere l’incendio prima che potesse coinvolgere il resto della camera; mettere in sicurezza i locali, verificando l’agibilità e l’assenza di focolai residui e prevenire la propagazione del fuoco agli altri ambienti della struttura.

Un uomo, dipendente della struttura, è rimasto intossicato ed è stato prontamente assistito e trasportato presso l’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli per le cure del caso. Non si trova in pericolo di vita.

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell’evento sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina. I militari hanno effettuato i rilievi necessari e stanno procedendo con gli accertamenti di competenza per determinare le cause che hanno innescato le fiamme.

