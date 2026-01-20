Incendio all’alba in Contrada Monaci, materassa prende fuoco. Una persona in ospedale

Un incendio ha scosso le prime ore del mattino in Contrada Monaci. Intorno alle ore 06:31, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie è stata allertata e inviata d’urgenza sul posto per domare le fiamme divampate all’interno di una struttura.

Il rogo avrebbe interessato un materasso sito all’interno di una stanza adibita a dormitorio. Nonostante la natura circoscritta, il fumo denso e la rapidità delle fiamme hanno richiesto un intervento immediato per evitare conseguenze ben più gravi all’intero edificio.

L’azione tempestiva dei caschi rossi di Veglie è stata fondamentale per spegnere l’incendio prima che potesse coinvolgere il resto della camera; mettere in sicurezza i locali, verificando l’agibilità e l’assenza di focolai residui e prevenire la propagazione del fuoco agli altri ambienti della struttura.

Un uomo, dipendente della struttura, è rimasto intossicato ed è stato prontamente assistito e trasportato presso l’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli per le cure del caso. Non si trova in pericolo di vita.

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell’evento sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina. I militari hanno effettuato i rilievi necessari e stanno procedendo con gli accertamenti di competenza per determinare le cause che hanno innescato le fiamme.