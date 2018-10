Notte di fuoco. A Maglie distrutta una Mercedes, a Ruffano un autocarro: si indaga

È stata una notte impegnativa per i Vigili del Fuoco, costretti ad intervenire per domare due incendi scoppiati nel cuore della notte. Due episodi diversi, che si aggiungono alla già lunga lista di casi registrati in Salento.

Il primo è accaduto a Ruffano

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 02:00, quando i militari della locale stazione si sono dovuti precipitate all’interno di un piazzale recintato che si affaccia sulla strada comunale Antica per Acquarica. Poco prima, le fiamme avevano avvolto un autocarro “Scania”, distruggendo il parafango, le ruote posteriori e parzialmente il cassone. Una volta spento il fuoco, che ha provocato danni per 15mila euro, si è accertata la natura del rogo, quasi sicuramente dolosa. Le indagini proseguono a spron battuto.

Il secondo a Maglie

Stesso copione a Maglie, dove i miliari dell’aliquota radiomobile sono intervenuto in via Tommaso Campanella, dove poco prima un incendio aveva ‘divorato’ una Mercedes classe B. Una volta domate le fiamme, da parte dei “caschi gialli” del locale distaccamento, dell’auto non era rimasto nulla, se non un ammasso di lamiere annerite. Il danno, in questo caso, è ancora da quantificare, ma non è coperto da assicurazione. Le indagini proseguono per accertare le cause.