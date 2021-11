Incendia un’auto e poi fugge via a bordo di un monopattino, indagini in corso

È stata una vera e propria notte di fuoco quella appena trascorsa, dove, nel Salento sono andate alle fiamme due autovetture.

Il primo caso è accaduto a Surbo, quando, intorno alle due di notte un uomo, con il volto travisato, in Via Einaudi, ha dapprima cosparso un’autovettura, una Volkswagen Golf, di liquido infiammabile, per poi darle fuoco e fuggire via a bordo di un monopattino. Il gesto non è passato inosservato, in quanto, l’autore del rogo, è stato “immortalato” dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, che dopo aver domato l’incendio, si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso.

Sul luogo dei fatti anche Militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini e dato il via immediatamente alle indagini per dare un nome e un volto all’autore del gesto.

L’autovettura ha subito danni soprattutto alla parte anteriore. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

Un altro incendio a San Cassiano.

A distanza di poche ore, poi, i Caschi Rossi, sono stati chiamati a intervenire a San Cassiano, in Via Poggiardo.

Qui a prendere fuoco, è stata una Fiat Grande Punto. L’intervento dei Vigili del Fuoco, però, non ha impedito che il mezzo andasse totalmente distrutto.

Anche in questo caso sono intervenuti i Carabinieri si sono messi prontamente all’opera per stabilire la natura del rogo, al momento sconosciuta. Non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.