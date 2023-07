Alberi e sterpaglie a fuoco a Ugento, distrutte un’auto e una barca

Potrebbe essere stato causato dal solito “genio” che butta il mozzicone della sigaretta dal finestrino dell’auto, o anche dovuto a combustione naturale per il caldo, o anche un gesto doloso, ma questo come sempre spetterà agli inquirenti stabilirlo.

Ancora un incendio nel Salento, dove, poco prima della 14.30, in Via Taurisano a Ugento, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale è stata chiamata a intervenire, in quanto, alcune sterpaglie e alberi in un terreno avevano preso fuoco.

Giunti sul luogo dei fatti, i Caschi Rossi hanno domato le fiamme, ma ciò non ha impedito che un’autovettura, una Renault Espace e un’imbarcazione parcheggiate all’interno dell’appezzamento, venissero distrutte.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, gli uomini del distaccamento ugentino, hanno messo in sicurezza zona e mezzi, impedendo che si venissero a creare ulteriori danni a cose o persone.

Sono in corso gli accertamenti, per stabilire la natura del rogo.