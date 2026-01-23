Fiamme nella notte a Lecce, a fuoco due autovetture

Nella nottata appena trascorsa, alle ore 04:16 circa, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono intervenuti nel capoluogo, in via F. Scarpa, per incendio di un’autovettura Volkswagen parcheggiata.

Le fiamme hanno inoltre provocato danni a una seconda autovettura, una Opel Corsa, parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, del Nucleo Radiomobile della Compagnia locale.

L’intervento dei Caschi Rossi, ha fatto sì che il rogo venisse domato e messi in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, impedendo l’ulteriore propagazione e scongiurando pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Le cause dell’evento sono in corso di accertamento.