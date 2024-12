A fuoco un deposito a Squinzano, si indaga sulle cause

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, distaccamento di Veglie, sono intervenute nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11:00, presso un locale situato in via Rocci 5 a Squinzano, adibito a deposito di materiale vario e attualmente disabitato.

All’arrivo sul posto, il locale risultava chiuso da un portone in ferro; pertanto, per accedere all’interno, è stato necessario utilizzare una porta secondaria. L’intervento dei Caschi Rossi è stato fondamentale per spegnere un considerevole quantitativo di materiale vario ammassato coinvolto nell’incendio e per mettere in sicurezza l’area interessata dall’evento.

Al termine delle operazioni di spegnimento è stato effettuato un sopralluogo congiunto con il tecnico comunale per verificare la stabilità del locale e valutare eventuali interventi di ripristino.

Le operazioni si sono concluse senza ulteriori danni a persone o cose.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.