Notte di fuoco a Soleto, incendio colpisce autocarro e muletto in un’azienda

Un incendio ha colpito nella notte una ditta situata sulla Strada Provinciale 362, nel territorio comunale di Soleto. L’allarme è scattato alle 02:10, mobilitando immediatamente la squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, supportata da un’autobotte per garantire il necessario approvvigionamento idrico.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi si sono trovati di fronte a due distinti focolai. All’esterno della struttura, le fiamme avevano già completamente avvolto una motrice di un autocarro Iveco Magirus. Contemporaneamente, all’interno del capannone aziendale, un muletto era stato interessato da un incendio generalizzato.

L’efficacia delle operazioni di spegnimento ha permesso di contenere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero all’intero stabilimento. Grazie al lavoro la struttura è stata messa in sicurezza, limitando i danni ai soli mezzi coinvolti.

Oltre ai tecnici del 115, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Soleto per i rilievi di rito e per avviare le indagini volte a chiarire la dinamica e l’origine dell’incendio.