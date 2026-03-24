Tegola in casa Lecce, stagione finita per Berisha. Possibile operazione in Finlandia

Brutte notizie in casa Lecce. Attraverso una nota, il club salentino ha comunicato l’infortunio occorso a Medon Berisha durante la seduta di allenamento differenziato dello scorso sabato.

Gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri hanno purtroppo confermato i timori dello staff medico: il calciatore ha riportato una lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. L’infortunio è avvenuto in una zona differente rispetto alla precedente lesione, proprio mentre Berisha stava iniziando la fase di riatletizzazione dopo i segnali positivi dei test passati.

Mercoledì prossimo, il giocatore volerà in Finlandia per una consulenza specialistica con il Prof. Lasse Lempainen.

In quella sede verrà valutata l’opportunità di procedere con un intervento chirurgico, che potrebbe essere eseguito già nella giornata di giovedì. Indipendentemente dalla scelta terapeutica, il verdetto per il tecnico e i tifosi è definitivo e la stagione di Medon Berisha è da considerarsi conclusa.