Fiamme nella notte a Lecce. A fuoco fioriere, contenitori dei rifiuti e un’auto

Nella serata del 6 settembre 2024, intorno alle 23:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce è intervenuta in viale Taranto angolo via De Simone per l’incendio di alcune fioriere poste all’esterno di un bar.

Il rogo ha danneggiato tre fioriere e tre contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. I Caschi Rossi hanno provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza.

Trascorse alcune ore, intorno alle 4:00, gli uomini di “Viale Otranto“, sono intervenuti in via Vito Raeli per l’incendio di un’autovettura.

L’auto, intestata a una donna residente a Cavallino, è stata danneggiata dalle fiamme.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha impedito ulteriori danni a persone e cose, garantendo la sicurezza pubblica e privata.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno portato ai fatti.