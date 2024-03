Misterioso incendio a Galatone, va a fuoco il Kilometro zero. Si indaga

Le cause che hanno causato i fatti sono in corso di investigazione e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle, ma al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.

Misterioso incendio nella tarda serata di ieri nel territorio di Galatone, intorno alla mezzanotte, infatti, in Località “La Reggia”, sulla strada che collega Santa Maria al Bagno e Lido Conchiglie, ha preso fuoco il “Kilometrozero”, noto locale sulla costa jonica.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco che hanno impiegato diverse ore per domare il rogo.

Una volta terminate le operazione di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona.

Poi, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine, hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza l’origine dell’incendio.

Ingenti i danni, il locale, infatti, è andato quasi completamente distrutto.