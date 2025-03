A fuoco una Smart a Ugento, fiamme colpiscono un contatore del metano

Ancora un’autovettura in fiamme nel Salento e questa volte se, forse, i Vigili del Fuoco non fossero giuntiin tempo, si sarebbe potuto verificare qualcosa di più grave

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle 02:20, una squadra dei Caschi Rossi del Comando provinciale di Lecce – Distaccamento di Gallipoli – sono intervenuti nel Comune di Ugento, in via Vittorio Franza, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura modello Smart.

A causa del rogo, sono rimasti danneggiati parte del prospetto di un’abitazione e un contatore del metano.

L’intervento degli uomini del distaccamento gallipolino ha permesso di domare le fiamme, evitando ulteriori danni a persone e cose e scongiurando situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento.