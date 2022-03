Fiamme a Porto Cesareo, va a fuoco una Smart

Hanno iniziato a lavorare di buon’ora i Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 07.15, quando, una squadra dei Caschi Rossi del Distaccamento di Veglie, è stata chiamata a intervenire a Porto Cesareo.

Nella località rivierasca, in Via Rimini, infatti, è andata a fuoco un’autovettura, una Smart.

Non appena giunti sul luogo dell’incendio hanno domato le fiamme in breve tempo, facendo sì che l’incendio non interessasse altri mezzi, per poi mettere in sicurezza la macchina.

Al termine delle operazioni di spegnimento, si sono compiuti tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.

Dai primi riscontri sembrerebbe che il rogo sia stato di natura accidentale.