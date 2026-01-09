Fiamme nella notte a Nardò, distrutte una Ford e una Renault. Si indaga

Nella nottata appena trascorsa, poco prima delle 3.00, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, sono intervenuti nel Comune di Nardò, in via Vittorio Bodini, per un incendio che ha interessato più autovetture. L’intervento è stato svolto con l’impiego di tre mezzi di soccorso.

All’arrivo delle squadre, le fiamme sono risultate già generalizzate e avevano completamente distrutto due macchine, una Ford Fiesta e una Renault Captur. Una terza, una Volkswagen Lupo, è risultata invece danneggiata per irraggiamento.

I Caschi Rossi hanno provveduto a spegnere il fuoco e alla messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli per i provvedimenti di competenza.

Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’evento.