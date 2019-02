Scontro tra auto sulla Copertino-Galatina, paura per i conducenti e traffico in tilt

A vedere la dinamica si è subito pensato al peggio, fortunatamente, ci sono sì state conseguenze, ma molto meno gravi di quello che si era pensato in un primo momento.

Uno scontro quasi frontale fra una BMW ed una Renault Captur, avvenuto intorno alle ore 19 in via Guidano, sulla Copertino-Galatina, a circa un chilometro dal passaggio a livello in uscita da Galatina, ha fatto pensare subito al peggio ma per fortuna le condizioni dei due adulti e dei due bambini coinvolti nell’incidente, ai primi soccorritori, non sono apparse così gravi come ci si poteva attendere.

Alla guida dell’auto tedesca un assicuratore galatinese mentre al volante della Renault c’era una giovane mamma con a bordo due bambini.

La Captur, a quanto sembra, procedeva verso Collemeto mentre la BMW andava in direzione opposta.

I soccorsi sono stati quasi immediati da parte degli automobilisti che seguivano i due mezzi coinvolti nell’incidente (una signora che era alla guida di una Punto è riuscita ad inchiodare la propria autovettura a un paio di metri dalla Renault ed è apparsa in stato choc). Le cinture e gli airbag hanno avuto una parte fondamentale nel limitare i danni alle persone che sedevano nelle due vetture.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco, si sono dirette verso gli ospedali di Copertino e Casarano.

Una terza ambulanza si è fermata a soccorrere la persona scossa dall’avere assistito all’impatto.

A fare i rilievi ed a cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente hanno provveduto gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Galatina. I Vigili Urbani hanno, poi, disciplinato il traffico su via Guidano rimasta bloccata per oltre un’ora.