Grave incidente stradale a Giorgilorio. Papà, mamma e bambino ricoverati in ospedale

Brutto incidente stradale nel pomeriggio della domenica a Giorgilorio, frazione di Surbo. Nell’impatto una vettura station wagon ha centrato una Panda Cross che si è ribaltata più volte prima di finire la sua corsa nei pressi di un albero di pino. A bordo dell’utilitaria viaggiava una famiglia composta da tre persone: padre, madre e il bambino di 6 anni seduto sul seggiolone del sedile posteriore. Grande la preoccupazione di chi ha assistito alla scena che ha temuto il peggio a causa della rovinosa carambola. Anche perché il lato in cui è avvenuto il violentissimo impatto è stato quello in cui si trovava il figlio della coppia. Fortunatamente le condizioni dei componenti della famiglia leccese (lui noto barman, lei video-operatrice) non destano grandi preoccupazioni: l’uomo e il bambino sono ricoverati all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce in osservazione; la donna si trova presso l’ospedale San Giuseppe di Copertino. A bordo della station wagon viaggiava un 21enne di Brindisi che non ha riportato ferite a seguito dell’impatto.

La notizia giunge in un weekend drammatico che si è consumato sulle strade salentine. Venerdì pomeriggio una giovane donna di 32 anni è rimasta carbonizzata a seguito di un grave incidente sulla Tangenziale Ovest di Lecce, mentre sabato un giovane di 21 anni di Monteroni di Lecce, a bordo della sua Ducati, ha perso la vita sulla litoranea che collega Santa Maria al Bagno a Santa Caterina di Nardò.