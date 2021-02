Tragedia sfiorata a Lucugnano, si scontrano due auto all’incrocio con la Strada Statale 275

Chi avrà assistito alla scena certamente avrà pensato al peggio, fortunatamente, il tutto si è risolto con gravi danni ai mezzi e un grande, grandissimo spavento per conducenti e passeggeri.

Nella serata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 21.00, a Lucugnano, presso l’incrocio tra Via Filangeri e la Strada Statale 275, per cause ancora da chiarire, due autovetture, una Audi A3 condotta da una donna e una Peugeot 3008, alla cui guida c’era un giovane con a bordo un altro passeggero, si sono scontrate.

L’impatto è stato violentissimo e il mezzo della casa francese è uscito fuori strada, andando a sfondare il guard rail, la macchina della donna, invece, è rimasta ferma al centro dell’incrocio.

Non appena dato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato in loco le prime cure del caso, i tre, per fortuna, ripetiamo, non hanno riportato ferite, anche se il personale medico ha deciso di condurli in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul luogo del sinistro anche i Carabinieri della Compagnia di Tricase che hanno regolato il traffico e compiuto tutti i rilievi del caso.

Utili alle investigazioni per stabilire con esattezza le dinamiche dell’accadimento, potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito all’incidente.

(Immagine concessa da Tricasenews)