Cade dall’impalcatura e muore sul colpo: dramma a Monteroni per un operaio 62enne

Dramma questa mattina nel cuore di Monteroni, dove un operaio è caduto dall’impalcatura su cui stava lavorando. Un volo di circa sei metri che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. È morto così, per un tragico incidente sul lavoro, M.P., 62enne di Arnesano.

I fatti

L’uomo era alle prese con alcuni interventi alla facciata di un appartamento, quando ha perso l’equilibrio per cause ancora tutte da accertare. Nel giro di pochi minuti, viale Trieste (all’angolo con via Cesare Battisti) è stata circondata dalle sirene delle ambulanze del 118, ma i tentativi dei sanitari di strapparlo alla morte, purtroppo, sono stati vani. Per l’operaio non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto si sono recati anche i Carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi di rito per tentare di stabilire la dinamica dell’accaduto. Presenti anche gli uomini dello Spesal per verificare se tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro siano state rispettate.

Non è escluso che sia stata una raffica di vento a far tremare la struttura, contribuendo a far perdere l’equilibrio all’uomo.