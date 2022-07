Auto contro furgone sulla Maglie – Collepasso. Perde la vita un 59enne nell’ennesimo incidente stradale del Salento

Perde la vita a 59anni dopo l’ennesimo incidente automobilistico sulle strade del Salento. La provinciale Maglie – Collepasso è stata teatro in mattinata dell’ennesimo impatto mortale. Erano da pochissimo passate le 11:30 quando una squadra di Vigili del fuoco del Distaccamento di Maglie è intervenuta su quella arteria per un incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone e una autovettura Renault 5. Nulla da fare per il povero conducente del veicolo all’arrivo dei mezzi e del personale di soccorso. Nell’impatto ha perso la vita G.G., 59 anni, di Maglie. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarrre il corpo della vittima rimasto incastrato nelle lamiere e hanno messo in sicurezza la zona.

La lunga scia di sangue nel Salento

Non accenna a finire la lunga scia di sangue sulle strade del Salento. Domenica scorsa avevano perso la vita due motociclisti all’uscita di San Foca, marina di Melendugno. Il 16 luglio un altro mortale sulla Copertino – Monteroni di Lecce, dove non ce l’aveva fatta un 39enne di Monteroni nell’impatto con il rimorchio di un tir.

Il 10 luglio una giovane 34enne di Taviano, Sara Mauramati, a bordo di una Operl Astra, aveva incontrato la morte sulla strada che dalla città porta alla marina di Mancaversa.