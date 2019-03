Va a sbattere contro il guard rail dopo lo scontro con un camion, incidente mortale sulla Gallipoli-Lecce

Ancora un incidente mortale si registra in Salento, ancora una persona vittima della strada.

Nella mattinata di oggi, sulla Gallipoli-Lecce, all’altezza dello svincolo per Lequile, un uomo, Marco Rizzo originario di Presicce, alla guida di un’autovettura, una Peugeot 208, ha perso la vita.

Il conducente dell’auto di marca francese, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un camion dei rifiuti. Subito dopo l’impatto, ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro il guard rail. Il colpo è stato fatale per l’automobilista.

Sul posto, non appena dato l’allarme, sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato di salvare la vita all’uomo, ma per Rizzo non c’era più nulla da fare. Insieme a loro anche i Carabinieri della Stazione di San Pietro in Lama e i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo rimasto incastrato nelle lamiere.

I militari dell’Arma si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso, anche ascoltando eventuali testimoni che hanno assistito all’incidente, per stabilire con esattezza le cause dell’avvenimento. I Carabinieri, poi, hanno regolato il traffico, rimasto congestionato a causa del sinistro.