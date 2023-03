Moto contro auto sulla Lecce – Maglie. 36enne ricoverato al Fazzi

In un weekend tragico per gli incidenti stradali nel Salento in cui hanno perso la vita una 32enne sulla Tangenziale Ovest di Lecce, all’altezza dello svincolo per San Cesario di Lecce, e un 21enne sulla litoranea Santa Maria al Bagno – Santa Caterina di Nardò, si registra l’ennesimo impatto tra auto e motocicletta sulla Strada Statale 16 Lecce – Maglie all’altezza dello svincolo per Cavallino. Fortunatamente senza conseguenze, ma con tanta tanta paura per chi ha assistito al sinistro e ha visto la moto strisciare sull’asfalto dopo la collisione. Nulla di grave alla fine per un 36enne a bordo della due ruote che è stato trasportato all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce dagli operatori del Pronto Soccorso immediatamente giunti sul punto in cui si è verificato l’incidente.

Al momento sono in corso gli accertamenti di rito ma non si teme per la salute del giovane.